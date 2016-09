Mainz. Mainz hatte am Sonntag auch dank mehrerer Umstellungen mit einem 3:1 (1:0) beim FC Augsburg den ersten Saisonsieg eingefahren. "Der Wert dieses Sieges ist hoch, vor allem vom mentalen Stellenwert. Dadurch haben wir uns auch für die Spiele davor belohnt", sagte Schmidt. Ein Fragezeichen steht für Mittwoch noch hinter dem Einsatz von Suat Serdar, der über muskuläre Probleme klagt.

Werders Trainerwechsel von Viktor Skripnik zu Alexander Nouri bereitet Schmidt derweil keine Sorgen. "Das kann gut oder schlecht sein", sagte er. Auf alle Fälle werde nun "die gute Serie von Skripnik gegen uns brechen". Bremen hatte unter Skripnik in vier Spielen gegen Mainz zwei Siege und zwei Remis geholt.

Seine Mannschaft werde an der Weser aber ohnehin versuchen, selbst das Spiel zu machen, so Schmidt: "Und dann ist es auch nicht so wichtig, was der Trainer macht."

