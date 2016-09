Mönchengladbach. Schubert hatte am 21. September 2015 zunächst als Interimscoach die Nachfolge des zurückgetretenen Lucien Favre übernommen.

Unter Schubert war die Borussia vom letzten Tabellenplatz bis in die Champions League gestürmt. "Wir als Verein haben diese Situation mit André Schuberts Hilfe für den Außenstehenden scheinbar nonchalant gemeistert. Aber es hätte auch weiter runtergehen können. Ich hatte schon meine Sorgen", sagte Sportdirektor Max Eberl am Dienstag.

"Als wir am 21. September André gefragt haben, ob er den Job machen will, hätten wir nicht unbedingt mit dieser Entwicklung gerechnet", sagte Eberl weiter. Schuberts Leistung sei mit Gladbachs Stabilisierung in der Saison 2012/2013 zu vergleichen, als die Borussia die Abgänge von Marco Reus, Dante und Roman Neustädter zu verkraften hatte.

