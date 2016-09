Mönchengladbach. Raffael musste nach einer starken Leistung gegen Barcelona in der 48. Minute ausgewechselt werden. "Ob er gegen Schalke spielen kann, kann ich noch nicht sagen", so Schubert mit Blick auf das nächste Bundesligaspiel beim punktlosen Schlusslicht Schalke 04 am Sonntag (17.30 Uhr/Sky). Raffael hatte aufgrund von Adduktorenproblemen die Bundesligaspiele in Leipzig (1:1) und gegen Ingolstadt (2:0) verpasst und war gegen Barcelona in die Mannschaft zurückgekehrt.

