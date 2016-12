Wien. Der 51-jährige Bickel erhält einen Vertrag bis 2019 beim Renommierklub.

Bickel tritt seinen Posten am 1. Januar 2017 an. "Ihm eilt nicht nur ein einwandfreier Ruf voraus, sondern er konnte auch in allen Gesprächen vollends überzeugen und kristallisierte sich im Rahmen der Hearings sehr rasch als unser absoluter Wunschkandidat heraus", sagte Rapid-Präsident Michael Krammer.

Bickel ergänzte: "Ich bin überzeugt, dass ich sehr gut hierher passen werde, denn auch mein Credo und Anspruch ist es, Spitzenleistungen zu liefern und ich werde alles, was mir möglich ist, dazu beitragen, um die hohen Ziele des SK Rapid in den nächsten Jahren auch zu erreichen."

