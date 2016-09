München. Begonnen hatte es mit Siegen im Supercup gegen Borussia Dortmund (2:0) und im DFB-Pokal gegen Erzgebirge Aue (5:0), es folgten Erfolge in der Bundesliga gegen Werder Bremen (6:0), bei Schalke 04 (2:0), gegen den FC Ingolstadt (3:1) und am Mittwochabend gegen Hertha BSC (3:0). Dazwischen lag das 5:0 in der Champions League gegen FK Rostow aus Russland.

© 2016 SID