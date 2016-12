Augsburg. Schubert war im September 2015 auf Lucien Favre gefolgt und hatte die Borussia vom letzten Platz in die Champions League geführt. Über die Nachfolge will Gladbach "zu gegebener Zeit" informieren. Im Gespräch ist der ehemalige Wolfsburg-Trainer Dieter Hecking. - Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison im Überblick:

1. Viktor Skripnik (Werder Bremen). - 18. September 2016. - Nachfolger: Alexander Nouri

2. Bruno Labbadia (Hamburger SV). - 25. September 2016. - Nachfolger: Markus Gisdol

3. Dieter Hecking (VfL Wolfsburg). - 17. Oktober 2016. - Nachfolger: Valerien Ismael

4. Markus Kauczinski (FC Ingolstadt). - 06. November 2016. - Nachfolger: Maik Walpurgis

5. Norbert Meier (Darmstadt 98). - 05. Dezember 2016. - Interims-Nachfolger: Ramon Berndroth

6. Dirk Schuster (FC Augsburg). - 14. Dezember 2016. - Interims-Nachfolger: Manuel Baum

7. André Schubert (Borussia Mönchengladbach). - 21. Dezember 2016. - Interims-Nachfolger: -

