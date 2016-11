Köln. Man trägt selbst Sorge dafür, sich gut zu fühlen, und ich bin der Meinung, das schafft man innerhalb von zwei Tagen", sagte Slomka, der zuletzt 2014 beim HSV an der Seitenlinie stand, am Montag in der Eurosport-Sendung "kicker.tv - Der Talk".

"Wir Trainer sind dafür verantwortlich, mit dem Verein einen Kader zusammenzustellen, der der Belastung entspricht. Wir sind auch dafür verantwortlich, die richtigen Merkmale und Indikatoren zu erkennen, ob der Spieler eine Pause braucht", sagte Slomka mit Blick auf die Vereine, die in drei Wettbewerben hohe Belastungen in Kauf nehmen müssen: "Man kann mit der anstehenden Partie auch Freude verbreiten."

Der ehemalige Bundesliga-Profi und Nationalspieler Michael Schulz kritisierte indes die weiten Reisen in der Vorbereitung und die dafür geschaffenen Turniere: "Das sind Witzspiele. Es geht darum, Märkte zu erobern und Geld zu verdienen." Slomka entgegnete, dass dies "wichtig ist, um konkurrenzfähig zu bleiben".

Vor einer Aufblähung der internationalen Wettbewerbe warnen aber beide. "Wer will Deutschland gegen Fidschi bei der WM sehen? Ich nicht. Die EM war schon zäh. Das ist totaler Blödsinn, denn das geht den Spielern an die Substanz", sagte Schulz.

