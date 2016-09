Hamburg. Im Duell im Volksparkstadion war es vor der Zehn-Millionen-Einkauf, der den Unterschied machte. "Wenn er reinkommt und die Gegner langsam etwas müde werden, ist er mit seiner Schnelligkeit kaum zu halten", betonte Trainer Ralph Hasenhüttl den Schachzug, den ehemaligen Stuttgarter erst mit Beginn der zweiten Halbzeit auf den Rasen zu schicken. Eine Maßnahme, die fruchtete.

Vor dem 1:0 (66.) per Foulelfmeter durch Emil Forsberg hatte HSV-Torhüter René Adler den 20 Jahre alten Werner nur per Foul stoppen können. Die Führung wurde zum Dosenöffner für den Brause-Klub, anschließend brach der HSV ein. In einen Kopfball von Kapitän Willi Orban hielt Werner dann den Fuß hinein zum 2:0 (72.), bevor er beim 3:0 (77.) Hamburgs Verteidiger Emir Spahic die Hacken zeigte. Den letzten Treffer markierte Davie Selke (90.+2).

Die 2. Halbzeit glich einem Offensivfeuerwerk der Sachsen, die eiskalt jede ihrer Großchancen nutzten. Doch Werner sah das Erfolgsrezept vor allem auch in der Verteidigung. "Hier zu null zu spielen, war der Schlüssel zum Erfolg, denn vorne können wir immer ein Tor machen."

