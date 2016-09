Der Traditionsklub FC St. Pauli hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Saisonsieg erkämpft und damit die Abstiegszone vorerst verlassen. Die Mannschaft von Trainer Ewald Lienen gewann am 4. Spieltag 2:1 (1:0) gegen Arminia Bielefeld, in letzter Minute erzielte Cenk Sahin (90.) den wichtigen Siegtreffer und sorgte für die ersten drei Punkte.