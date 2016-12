München. In den drei deutschen Profi-Ligen verdienen die Entscheider im Jahr durchschnittlich 302.000 Euro. Die Gehälter in der Bundesliga liegen bei etwa 452.000 Euro und sind damit rund dreimal so hoch wie die der 2. Bundesliga.

Und auch die Vergütung der dritten Führungsebene der Erstligisten liegt noch über der in der ersten Führungsebene der 3. Liga.

