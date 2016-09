Stuttgart. Großkreutz (28) hatte nach einem Muskelbündelriss im März in den vergangenen Monaten immer wieder über muskuläre Probleme im Oberschenkel geklagt, seit vier Wochen trainiert er aber mit der Mannschaft.

Zum Auftakt des vierten Spieltags in der zweiten Liga treffen die Schwaben erstmals in einem Pflichtspiel auf den 1. FC Heidenheim. Neben Großkreutz könnten dabei auch die Neuzugänge Takuma Asano (Japan), Carlos Mané (U21 Portugal) und Benjamin Pavard (U21 Frankreich) im Kader stehen, die am Mittwoch von ihren Länderspielreisen zurückkehrten. Verzichten muss Luhukay nach wie vor auf Timo Baumgartl, Mart Ristl und Hajime Hosogai. "Ich hoffe, dass sie bald wieder eine Alternative sind", sagte der Coach.

