Niklas Süle gibt im Länderspiel gegen Finnland am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach sein Debüt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Bundestrainer Joachim Löw stellt den 20-Jährigen von 1899 Hoffenheim in die Innenverteidigung neben Weltmeister Shkodran Mustafi.