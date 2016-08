Barcelona. Das Siegtor für die Gäste erzielte Ivan Rakitic (21.).

Superstar Lionel Messi und Luis Suárez fehlten hingegen mitunter Zentimeter zu weiteren Treffern, beide vergaben gleich mehrere Großchancen. Auf der anderen Seite vereitelte ter Stegen schon in der zwölften Minute eine gute Möglichkeit von Beñat, in der 39. Minute war er gegen Aritz Aduriz zur Stelle.

Auch nach der Pause agierte die neue Nummer eins der Katalanen weitgehend souverän. Ein kleiner Patzer in der 83. Minute, als ter Stegen einen Ball zum Gegner faustete, blieb ohne Folgen. In der 85. Minute hatten die Gäste Glück, als ein Freistoß von Beñat am Außennetz entlang strich.

Ter Stegen war erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem der 24-Jährige am 11. August eine Stauchung im linken Knie erlitten hatte. Sein chilenischer Rivale Claudio Bravo, der in La Liga den Vorzug vor dem Deutschen erhalten hatte, war am Donnerstag zu Manchester City gewechselt. Ter Stegen war zuvor in der Champions League und im Pokal eingesetzt worden.

