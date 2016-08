Barcelona. Der Ex-Gladbacher verzeichnete beim 1:0 (1:0) bei Athletic Bilbao 51 (!) Pässe.

Immer wieder suchten die Barca-Mitspieler ihren Schlussmann und bezogen ihn mit Rückpässen in die Partie mit ein. Barca-Coach Luis Enrique war sehr zufrieden mit seinem deutschen Zerberus: "Ter Stegen ist kaltblütig, er ist halt ein Deutscher."

Angesprochen auf die hohe Passquote des Torwarts meinte der Trainer: "Das ist eine seiner Stärken." Nur einmal patzte ter Stegen beim Zuspiel und ermöglichte Benat (13.) eine Großchance, die er aber selbst vereitelte.

"Es ist nicht so einfach, kurze Pässe hinten herauszuspielen", sagte ter Stegen, "und für mich war es das erste Spiel nach meiner Verletzung, das macht es noch schwieriger. Ich denke, beim nächsten Spiel werde ich mehr Vertrauen in mein Spiel und mein Knie haben." Der Keeper hatte bislang wegen einer Knieverletzung pausiert. Das Siegtor für die Gäste erzielte der Ex-Schalker Ivan Rakitic (21.).

Ter Stegen war erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem der 24-Jährige am 11. August eine Stauchung im linken Knie erlitten hatte. Sein chilenischer Rivale Claudio Bravo, der in La Liga den Vorzug vor dem Deutschen erhalten hatte, war am Donnerstag zu Manchester City gewechselt. Ter Stegen war zuvor in der Champions League und im Pokal eingesetzt worden.

Die neue Nummer zwei den Katalanen ist der Niederländer Jasper Cillessen, der von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde. Ter Stegen ist damit die neue Nummer eins beim spanischen Champion.

