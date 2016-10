Fußball Bundesligist SV Darmstadt 98 hat sich am Samstag in einem Teststpiel bei Viktoria Aschaffenburg in Torlaune präsentiert. Bester Torschütze beim 7:0 (3:0) gegen den zweitplatzierten der Bayernliga-Nord war Sven Schipplock mit vier Treffern (16./26./44., Foulelfmeter/59.).