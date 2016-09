Oslo. "Ich lebe meinen Jugendtraum. Als ich anfing, die Premier League zu schauen, spielten die großen Legenden dort. Es ist unglaublich, ein Teil davon zu sein", sagte der norwegische Nationalspieler der Boulevardzeitung Verdens Gang (VG): "Es fühlt sich an, als würde die ganze Welt auf dich schauen. Und das tut sie ja auch. Das ist Hollywood."

Entsprechend gut verdient der 26-Jährige auf der Insel. VG zufolge ist Nordtveit der bestbezahlte norwegische Fußballer der Geschichte. Bis zu 40 Millionen Kronen (4,3 Millionen Euro) soll er jährlich einstreichen. Damit würde er den ehemaligen Nationalstürmer John Carew übertreffen, der 2008 in England bei Aston Villa einen Vertrag unterschrieb, der ihm 35 Millionen Kronen pro Saison (3,8 Millionen Euro) einbrachte. Nordtveit ist überdies der bestverdienende norwegische Sportler überhaupt. Nur Eishockey-Nationalspieler Mats Zuccarello (New York Rangers) mit 4,5 Millionen Dollar im Jahr (vier Millionen Euro) liegt etwa auf seinem Niveau.

"Der Bestbezahlte? Sie glauben, dass ich das bin?", sagte Nordtveit in VG, "danke, aber wir wollen doch vor diesem wichtigen Spiel nicht über mein Gehalt reden. Ich bin nicht wegen des Geldes dorthin gewechselt, sondern, weil es mein Traum war, und weil sie mich wollten." Nordtveit trifft am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) mit Norwegen in Oslo zum Auftakt der WM-Qualifikation auf die deutsche Nationalmannschaft.

