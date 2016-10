Augsburg. Dann klatschte er an die Unterkante der Latte und sprang deutlich hinter die Linie. Die TV-Bilder ließen keinen Zweifel, doch Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) war froh über sein technisches Hilfsmittel.

Das sogenannte Hawk-Eye hatte reagiert und Stieler in der 65. Minute mit einer Vibration zu verstehen gegeben: Tor für Schalke. "Ich war nicht ganz sicher, ob er drin war. Nach zwei Sekunden hat meine Uhr vibriert. Da hatte ich die Bestätigung", sagte Stieler später.

Es war beim 1:1 (0:0) zwischen dem FC Augsburg und Schalke 04 der erste Bundesliga-Treffer, der mit Hilfe der Torlinientechnik anerkannt wurde. Dieser 15. Oktober 2016 ist also künftig ein historisches Datum. "Wir sind jetzt die Ersten, die von diesem Ding profitieren. Ich war ja immer einer, der das gefordert hat", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel.

Seit Beginn der Saison 2015/16 kommt das Hawk-Eye in der Fußball-Bundesliga zum Einsatz. In den Stadien waren für jedes Tor spezielle Kameras installiert worden. Eine Software errechnet mit deren Bildern in Echtzeit die genaue Position des Balles und übermittelt dem Schiedsrichtergespann ein Signal.

Am 15. August 2015 im Spiel zwischen Darmstadt 98 und Hannover 96 hatte das Hawk-Eye erstmals reagiert. Damals köpfte 96-Spieler Kenan Karaman den Ball an die Latte, von dort sprang er auf die Torlinie. Das Spiel lief ohne Unterbrechung weiter.

