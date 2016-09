London. Der Ex-Meister drückt unter Teammanager Pep Guardiola der Premier League weiter seinen Stempel auf.

In der 66. Minute erzielte der Ex-Dortmunder Gündogan den Treffer zum 4:0 und damit sein erstes Tor in Englands Fußball-Oberhaus. "Mein erstes Tor. Ich bin müde, aber sehr, sehr glücklich. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause, ruhe mich aus und freue mich auf das nächste Spiel", sagte ein lächelnder Gündogan nach dem Spiel in einer Videobotschaft an seine Fans in sozialen Netzwerken.

Es war der fünfte Sieg im fünften Spiel in der Meisterschaft. ManCity führt mit 15 Punkten souverän das Klassement an. Ex-Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne (15.), Kelechi Iheanacho (25.), Raheem Sterling (48.) und Gündogan trafen für den Spitzenreiter. In der 72. Minute wurde 50-Millionen-Zugang Leroy Sané aufseiten von City für Gündogan eingewechselt.

Guardiola schwärmte diesmal besonders vom belgischen Internationalen De Bruyne, der in 48 Spielen für City 18 Tore und 16 Vorlagen zu bieten hat: "Lionel Messi sitzt allein am Tisch, da ist kein anderer erlaubt. Aber am Tisch daneben, da kann Kevin sitzen."

Teammanager Klopp und der FC Liverpool hatten am Freitag bereits einen wichtigen Sieg eingefahren. Beim FC Chelsea gewannen die Reds mit 2:1 (2:0). "Wir haben zehn Punkte, das ist fantastisch. Ich bin wirklich zufrieden mit dieser Zählerzahl nach dem schwierigen Programm zum Auftakt", kommentierte Klopp.

Hinter ManCity und dem FC Everton (3:1 gegen den FC Middlesbrough) schob sich der FC Arsenal nach dem 4:1 (1:0) bei Hull City auf den dritten Platz. Alexis Sanchez (17./83.), Theo Walcott (55.) und der Ex-Gladbacher Granit Xhaka (90.+3), der seinen ersten Treffer für die Londoner erzielte, trafen für die Gunners, die mit Mesut Özil und 41-Millionen-Neuzugang Shkodran Mustafi in der Anfangsformation angetreten waren.

