London. Mittelfeldspieler Alli war im Februar 2015 von den drittklassigen Milton Keynes Dons zu den Spurs gewechselt und erzielte in bislang 38 Premier-League-Spielen 11 Tore. Im vergangenen November stieg er zum Nationalspieler auf und nahm mit England an der Europameisterschaft in Frankreich teil. Dort scheiterte die Auswahl im Achtelfinale an Außenseiter Island.

