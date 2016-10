Ndola. Mit dem knappen Erfolg am ersten Spieltag setzten sich die Super Eagles zunächst an die Spitze der Gruppe B, die namhaften Rivalen Algerien und Kamerun treffen am Abend aufeinander. Nur der Gruppenerste nach sechs Spielen reist zum Weltturnier nach Russland.

Sein erstes Spiel mit Nigeria hatte der 63-jährige Rohr, der im August sein viertes Engagement als Nationaltrainer in Afrika angetreten hatte, Anfang September mit 1:0 gegen Tansania gewonnen. Der gebürtige Mannheimer war zuvor als Nationalcoach für Gabun, den Niger und zuletzt Burkina Faso tätig gewesen.

© 2016 SID