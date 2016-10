Trainer Frank De Boer (46) vom italienischen Fußball-Erstligisten Inter Mailand steht in der Kritik und muss um seinen Job bangen. Nach neun Spieltagen und nach der 1:2-Pleite im Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo am Sonntag sind die Lombarden mit elf Punkten in die zweite Tabellenhälfte abgerutscht.