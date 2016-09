München. Ancelotti hat seine Amtszeit beim FC Bayern mit fünf Pflichtspielsiegen und 20:0 Toren begonnen.

Trapattoni zählt zu den erfolgsreichsten Trainern der Fußball-Geschichte, er gewann insgesamt zehn nationale Meistertitel mit den Bayern, Inter Mailand, Juventus Turin, Benfica Lissabon und Red Bull Salzburg, dazu sieben internationale Titel.

In München arbeitete der "Maestro" zunächst in der Saison 1994/95 und ein zweites Mal zwischen 1996 und 1998. In diese Zeit fiel auch seine legendäre Wutrede ("Was erlauben Strunz?", "... schwach wie eine Flasche leer", "Ich habe fertig"), der Trapattoni auch eine Passage widmet.

Ans Aufhören denkt Trapattoni nach wie vor nicht. Seine letzte Station als Nationaltrainers Irlands endete im September 2013. "Ich habe noch Ziele", sagte der Italiener, ohne über konkrete Anfragen zu sprechen. Es habe einmal zwei Angebote aus Afrika gegeben, diese anzunehmen, habe ihm allerdings seine Frau Paola verboten.

© 2016 SID