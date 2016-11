Paris. Allerdings kann OGZ Nizza am Sonntag (20.45 Uhr) das Top-Duo bei Rekordmeister AS St. Etienne wieder überholen und durch einen Sieg erneut auf drei Zähler davonziehen.

In Paris stellten die Gastgeber vor 45.000 Zuschauern die Weichen schon am Ende der Anfangsphase auf Sieg. Der argentinische Stürmerstar Angel Di Maria nutzte eine der ersten Chancen für die PSG nach 15 Minuten zum Führungstreffer. In der Schlussminute besiegelte Jese Rodriguez den Erfolg von Trapps Mannschaft.

© 2016 SID