Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola will trotz aller Kritik an der offensiven Taktik beim englischen Fußball-Spitzenklub Manchester City festhalten. "Wir werden unsere Spielweise unter keinen Umständen verändern", sagte der 45-Jährige: "Wir werden so spielen, wie ich es fühle, und Fehler machen.