Düsseldorf. Bis Sonntag waren für das Spiel am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) in Mönchengladbach erst 18.000 Karten abgesetzt. 43.000 Karten sind zu erwerben.

"Nach einem Turnier haben wir häufig mal festgestellt, dass die Nationalmannschaft nicht so im Vordergrund steht. Ich hoffe, dass am Mittwoch noch einige Zuschauer mehr da sein werden. Sie bekommen eine junge Mannschaft mit Perspektive zu sehen, das ist doch auch spannend", sagte Bundestrainer Joachim Löw: "Es ist natürlich ein bisschen schade für Bastian, dass das Länderspiel nicht ausverkauft sein wird."

Schweinsteiger (32, Manchester United) erhält in Mönchengladbach sein Abschiedsspiel. Nach 120 Länderspielen hatte er im Anschluss an das Halbfinal-Aus bei der EM in Frankreich das Ende seiner Karriere im DFB-Team verkündet.

