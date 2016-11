Paris. "Ich habe einen Vierjahresvertrag und noch keinen Gedanken an einen Wechsel verschwendet", sagte der frühere Torwart von Eintracht Frankfurt vor dem Spiel in der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) beim FC Arsenal.

Trapp hatte seinen Platz zu Saisonbeginn an den Franzosen Alphonse Aréola verloren. Da Aréola derzeit verletzt ist, stand der deutsche Keeper zuletzt wieder zwischen den Pfosten. "Natürlich haben wir Respekt, weil sie Woche für Woche in einer der besten Ligen der Welt auf dem Prüfstand stehen", äußerte Trapp mit Blick auf die Partie gegen Arsenal: "Aber da es um Platz eins in der Gruppe geht, werden wir alles tun, um zu gewinnen."

