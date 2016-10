Prag. Der 30-Jährige von Slavia Prag laboriert an einer Blessur, die er sich vor anderthalb Wochen im Derby bei Sparta Prag zugezogen hatte.

Das tschechische Team reist am Donnerstag nach Hamburg. Am ersten Spieltag der Gruppe C Anfang September waren die Tschechen nicht über ein 0:0 gegen Nordirland hinausgekommen.

