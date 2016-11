Dortmund. "Man konnte nicht erwarten, dass er in seinem ersten Spiel dreimal trifft", sagte er. Reus war nach 185 Tagen Zwangspause am Dienstagabend als Kapitän auf den Platz zurückgekehrt und steuerte direkt drei Tore und eine Vorlage bei.

"Das ist außergewöhnlich und eine fantastische Leistung", sagte der Dortmund-Coach weiter: "Diese Qualität hat uns seit Monaten gefehlt. Marco wurde schmerzlich vermisst." Der BVB-Star hatte sein bislang letztes Spiel im verlorenen DFB-Pokal-Finale am 21. Mai gegen Bayern München gemacht.

Vom Ablauf des Spiels war Tuchel sehr überrascht. "So viele Tore gab es noch nie. Es war surreal", sagt er: "Dass Legia torgefährlich ist, wussten wir. Aber eine sachliche Analyse fällt hier sehr schwierig." Um Torwart Roman Weidenfeller macht er sich trotz der vielen Gegentore vor der Bundesliga-Partie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) keine Sorgen: "Er ist erstmal zurecht sauer - wie jeder Torhüter, der so viele Tore bekommt. Er braucht aber mit seiner Erfahrung meinen Zuspruch nicht und er wird am Samstag bereit sein."

© 2016 SID