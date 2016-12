Dortmund. "Das ist absurd. Absurd! Ich habe da kein Verständnis für", sagte Tuchel am Montag während der Pressekonferenz vor dem letzten BVB-Spiel des Jahres gegen den FC Augsburg (Dienstag, 20.00 Uhr/Sky).

"Es ist, als wärst du im Kaufhaus, und der Ladendetektiv sagt, du hast geklaut", klagte Tuchel und redete sich in Rage: "Das Video zeigt dann, das hast du gar nicht - und du gehst trotzdem eine Woche in den Bau! Das ist absurd. Und wenn du es ansprichst, bist du am Ende noch der, der angeblich rumheult."

Reus hatte in der 41. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Die Szene war umstritten, da sein Gegenspieler Nadiem Amiri den BVB-Nationalspieler am Trikot gezogen hatte. "Wenn eine Schwalbe nachträglich aufgedeckt wird, wenn ein Ellbogenschlag erst nachher gesehen wird, dann spielst du in der folgenden Woche", schimpfte Tuchel. "Marco ist gesperrt, obwohl er gar nichts getan hat. Das geht nicht."

Die Presse treibe nach einer entsprechenden Reaktion der Verantwortlichen "dann wieder wochenlang die Sau durchs Dorf, und dann heißt es, wir beschäftigen uns zu viel mit Nebenschauplätzen". Tuchel verwies in diesem Zusammenhang nochmals darauf, dass der BVB die meistgefoulte Mannschaft der Liga ist.

© 2016 SID