Frankfurt/Main. Dies teilte der DFB am Montag mit. Über mögliche Nachnominierungen werde das Trainerteam um Stefan Kuntz in Kürze entscheiden.

Schalkes Mittelfeldspieler Goretzka zog sich am Sonntag im Bundesligaspiel gegen Borussia Mönchengladbach (4:0), in dem er das Tor zum 3:0 markierte, eine Oberschenkelzerrung zu. Angreifer Philipp vom SC Freiburg sagte seine Teilnahme an den Spielen gegen Russland am Freitag in Ingolstadt und vier Tage später in St. Pölten gegen Gastgeber Österreich wegen einer schweren Erkältung ab.

Bereits mit einem Sieg gegen Russland hätte der Olympiazweite das EM-Ticket bereits sicher. Die DFB-Auswahl gewann alle vorherigen acht Spiele und führt die Gruppe 7 mit 24 Punkten vor Österreich (19) an.

© 2016 SID