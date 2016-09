Stefan Kuntz muss bei seinem Pflichtspieldebüt als Trainer der Fußball-U21-Nationalmannschaft auf drei Spieler verzichten. Beim EM-Qualifikationsspiel am Dienstag (18.00 Uhr/n-tv) in Seinäjoki gegen Finnland fehlen Hany Mukhtar (Bröndby IF), Janik Haberer (SC Freiburg) und Max Christiansen (FC Ingolstadt).