Nyon. Die Bewerbungsfrist für den Platz im wichtigsten Gremium des Weltfußballs endet am 5. Januar um Mitternacht. Das teilte die für die Wahl zuständige Europäische Fußball-Union (UEFA) am Mittwoch mit.

Niersbach war am vergangenen Freitag mit seinem Einspruch gegen seine einjährige Ethik-Sperre vor der FIFA-Berufungskommission gescheitert und hatte unmittelbar im Anschluss seine Ämter im FIFA-Council und UEFA-Exekutivkomitee niedergelegt. Beide Stellen werden beim UEFA-Kongress am 5. April in Helsinki neu besetzt.

Zumindest die Berufung ins UEFA-Exko dürfte Grindel, der Niersbach im Zuge der WM-Affäre 2006 an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beerbt hatte, so gut wie sicher haben. Seine Kandidatur dafür hatte der CDU-Politiker bereits am 2. Dezember angekündigt. Insgesamt werden in Finnland acht neue Mitglieder in das UEFA-Gremium berufen, jeweils für eine vierjährige Amtszeit.

Niersbach hätte theoretisch ins FIFA-Council zurückkehren können, das Mandat läuft noch bis 2019. Entsprechend wird sein Nachfolger auch nur für zwei Jahre gewählt. Im UEFA-Exekutivkomitee wäre die Amtszeit des früheren Journalisten ohnehin im April zu Ende gewesen.

Insgesamt besetzt die UEFA fünf Stellen im FIFA-Council, vier davon regulär für eine vierjährige Amtszeit. Die Kandidaten dafür sind: Sandor Csyani (Ungarn), Costakis Koutsokoumnis (Zypern), Witali Mutko (Russland), Dejan Savicevic (Montenegro) und Geir Thorsteinsson (Island). Vor der Wahl werden alle durch die FIFA-Prüfungskommission geprüft und erst dann zugelassen.

