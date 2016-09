Zürich. Der erst gesperrte und später zurückgetretene Franzose (61) plant laut eines Sprechers fest mit der Reise nach Athen und will sich am 14. September von seinem Europa-Verband verabschieden - was Stand jetzt wohl aber ein Verstoß gegen den Ethik-Code wäre.

Ein Auftritt des für jede Aktivität im Fußball gesperrten Platini sei "ohne vorheriges Gesuch problematisch", teilte ein Sprecher der rechtsprechenden Kammer der Ethikkommission mit: "Angesichts der Tatsache, dass der Termin des Kongresses schon seit langer Zeit bekannt ist, stellt sich die Frage, warum die UEFA nicht schon früher ein Gesuch gestellt hat."

In Griechenland wird Platinis Nachfolger gewählt. Der Ex-Weltstar war zusammen mit Ex-FIFA-Präsident Joseph S. Blatter (80) im vergangenen Jahr von der Ethikkommission zunächst für acht Jahre gesperrt worden. Inzwischen wurde Platinis Sperre um vier Jahre reduziert, was eine Fortführung seiner Präsidentschaft aber unmöglich machte.

Die UEFA teilte mit, dass Vizepräsident Angel Maria Villar eine Einladung an Platini verschickt habe. Der Verband könne aber derzeit nicht sagen, ob der Franzose nach Griechenland reist oder nicht.

