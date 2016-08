Palermo. Bei der EURO 2012 in Polen und der Ukraine hatte Balotelli im Halbfinale Deutschland (2:1) mit zwei Toren im Alleingang eliminiert.

Eine Million Euro will Palermos Klubchef Maurizio Zamparini für den 26 Jahre alten "Bad Boy" auf den Tisch legen, berichtete die Gazzetta dello Sport am Sonntag. Palermo ist die Stadt, in der Stürmer mit Eltern aus Ghana im Jahr 1990 zur Welt gekommen ist.

"Balotelli hat ein hohes Einkommen und viele Sponsoren, also ist es nicht einfach, ihm ein angemessenes Angebot zu machen. Doch Palermo könnte genau der richtige Platz für ihn sein", sagte Sportdirektor Guglielmo Micciche. Balotellis Verpflichtung wäre das letzte Geschenk von Klubchef Zamparini an die Palermo-Tifosi.

Nach 30 Jahren an der Spitze des sizilianischen Klubs will Zamparini Palermo verkaufen. Gespräche sind mit chinesischen Investoren im Gange.

