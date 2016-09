Köln. ) knackte der FC erstmals die 100-Millionen-Marke. Auch der Gewinn von 6,4 Mio. Euro nach Steuern (Vorjahr: 2,7 Mio.) bedeutet eine Bestmarke. Auch ihr Eigenkapital stockten die Rheinländer auf 9,2 Millionen Euro (Vorjahr: 2,7 Mio.) deutlich auf.

"Wir sind unsere schrittweise Entwicklung auch in der abgelaufenen Saison weiter gegangen ? wobei dieser Schritt in der Saison 15/16 in vielen Bereichen erfreulicherweise ein ziemlich großer war", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in der Lanxess-Arena. Zu den guten Ergebnissen trugen neben höheren TV-Erlösen und den erneut gestiegenen Merchandising-Einnahmen auch ungeplante Transfererlöse bei.

Wie erwartet wurde anschließend auch das komplette Vorstandsteam von den 2189 Stimmberechtigten mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt. Präsident Werner Spinner sowie seine "Vize" Markus Ritterbach und Toni Schumacher werden damit die Geschicke des aktuellen Tabellendritten mindestens noch bis 2019 leiten.

