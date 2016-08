Düsseldorf. Van Duinen war im vergangenen Sommer von ADO Den Haag zur Fortuna gewechselt. Für die Rheinländer absolvierte der Niederländer in der Hinrunde der abgelaufenen Spielzeit zwölf Partien und erzielte dabei einen Treffer. In der Rückrunde war der Stürmer an den niederländischen Erstligisten Roda Kerkrade ausgeliehen.

