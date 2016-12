Wien. "Natürlich sind wir sauer, wie in Österreich mit David umgegangen wird, auf die persönlichen Angriffe", sagte Alaba dem Sportmagazin.

Sachliche Kritik sei kein Problem, "aber wenn einer wie Hans Krankl sagt, David spiele beim FC Bayern keine Rolle. Wer ist er, bitte?" Selbst bei Alabas Klub Bayern München "sind sie sauer und sagen: 'Was ist das für ein Land?'", meinte der Musiker.

Dass besonders die Kronen-Zeitung noch Monate nach der verkorksten EM Kritik an David übe, könne er nicht nachvollziehen, ergänzte Alaba. "Die EURO ist scheiße gelaufen, das sage ich ganz ehrlich, aber warum wird ein halbes Jahr später immer noch darüber geredet und geschrieben?" Selbst in Deutschland werde inzwischen "zu viel draufgehauen, das ist nicht okay."

