München. "Arjen hatte Schmerzen und konnte nicht weitermachen. Aber es ist nichts Schlimmes", sagte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Robben, Kapitän der Elftal, war zur Pause ausgewechselt worden. Es war nach langer Verletzungspause sein erster Pflichtspieleinsatz von Beginn an nach sieben Monaten gewesen.

Die Niederländer, die die EM verpasst hatten, spielen in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland am Freitag gegen Weißrussland und am Montag gegen Frankreich. Ob Kapitän Robben seinem Bondscoach Danny Blind in den beiden Begegnungen zur Verfügung steht, ist laut Verbandsangaben noch offen. Der Offensivspieler soll sich erst einmal in München behandeln lassen.

