Wolfsburg. "Der Kader ist so zusammengestellt worden, dass wir europäisch spielen müssen. Das ist das klare Ziel", sagte der 59-Jährige vor dem ersten Saison-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Dass der VfL in dieser Saison nicht im Europacup aktiv ist, empfindet Sanz zwar als "keine Katastrophe", doch zur Qualifikation in der laufenden Spielzeit gebe es "keinen Plan B". Dazu beitragen soll auch Weltmeister Julian Draxler, der mit seinen öffentlich geäußerten Wechselabsichten für viel Wirbel bei den Niedersachsen sorgte.

"Es ist wie in einer Ehe. Da wird auch mal schmutzige Wäsche gewaschen, aber das Thema ist durch", sagte Sanz: "Man sollte Julian jetzt Gelegenheit geben, sich zu beweisen. Er wird die Antwort auf dem Platz geben. Ich mag den Jungen immer noch." Dennoch betonte der Spanier auch, dass er sich Sorgen über das Bild des Klubs in der Öffentlichkeit gemacht habe. "Dieses Potpourri in der Berichterstattung hat mir schon weh getan", sagte Sanz.

