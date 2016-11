Gelsenkirchen. Gegen den FK Krasnodar gewannen die Königsblauen am Donnerstagabend mit 2:0 (2:0) und überstehen damit als Erster der Gruppe I zum siebten Mal in Folge die Vorrunde eines europäischen Wettbewerbs.

Junior Caicara (25.) und Nabil Bentaleb (28.) trafen mit einem Doppelschlag zum letztlich ungefährdeten Sieg der effektiven Schalker. Nach dem Horrorstart mit fünf Pleiten in der Bundesliga ist die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl damit seit nunmehr acht Pflichtspielen ohne Niederlage.

Schalke, das in Max Meyer (Bänderriss), Klaas-Jan Huntelaar (Außenbandverletzung), Breel Embolo (Sprunggelenkbruch) und Franco Di Santo(Bauchmuskelzerrung) auf vier Offensivspieler verzichten musste, begann erneut im inzwischen angestammten 3-5-2-System. Im Vergleich zum Revierderby am Wochenende hatte Weinzierl sein Team auf sechs Positionen verändert. Lediglich die Dreier-Abwehrreihe sowie Torwart Ralf Fährmann und der formstarke Bentaleb blieben in der Startelf.

In einer ereignisarmen Anfangsphase vor 42.210 Zuschauern tat sich Schalke zunächst schwer und hatte kaum gelungene Offensivaktionen. Die defensiv kompakten Gäste aus Krasnodar wagten sich daraufhin zunehmend nach vorne. Der erste Warnschuss von Joaozinho (17.) ging noch deutlich am Tor vorbei, wenig später scheiterte Ricardo Laborde (23.) aus kürzester Distanz an Fährmann.

Wie aus dem Nichts schlugen die Gastgeber dann doppelt zu. Erst erzielte Caicara nach Flanke von Dennis Aogo per Abstauber sein erstes Pflichtspieltor für S04, dann drückte Bentaleb einen Schuss von Jewgeni Konopljanka über die Linie. In der Folge verdiente sich Schalke die Führung nachträglich ohne dabei jedoch wirklich zu glänzen.

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Knappen dann um mehr Spielkontrolle, wirkten defensiv stabiler und intensivierten auch ihre Bemühungen in der Offensive. Nach schöner Vorarbeit des agilen Eric Maxim Choupo-Moting versuchte es Konopljanka (55.) mit einem sehenswerten Hackentrick. Insgesamt versandeten allerdings viele Angriffe der Gastgeber wegen Missverständnissen oder ungenauen Zuspielen.

Weil die Russen auf der Gegenseite allerdings ebenfalls überwiegend ideenlos im Spiel nach vorne wirkten, reichte der Schalker Auftritt, um den komfortablen Vorsprung bis in die Schlussphase hinein zu verteidigen. Die beste Gelegenheit für die Gäste hatte Joaozinho (65.), dessen Distanzschuss das Tor jedoch deutlich verfehlte.

Schalke hatte durch einen wuchtigen Freistoß von Naldo (75.) noch einmal eine Möglichkeit auf 3:0 zu erhöhen. Ansonsten schraubten die Gastgeber ihre Offensivaktionen gegen Ende der Partie jedoch noch einmal merklich zurück und beschränkten sich überwiegend auf das Verwalten der Führung.

