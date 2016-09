Gelsenkirchen. "Ich war natürlich auch enttäuscht. Es gibt sicher Spieler in unseren Reihen, die sich stärker einschätzen, als sie sind. Das sind alles gute Jungs, aber wir müssen die Mentalität verändern", betonte der ehemalige Mainzer Manager nach dem mit 0:1 in Frankfurt verpatzten Saisonauftakt der Königsblauen in der Sport Bild.

Die Mentalität sei aber schwer trainierbar. Heidel: "Es kommt also auf den Mix in einem Team an. Deshalb haben wir einige Veränderungen im Kader vorgenommen." Sehr bedauerlich sei die Verletzung des Spaniers Coke (Kreuzbandriss). "Seine Art wird uns erst einmal leider fehlen, aber bald helfen", sinnierte Heidel.

© 2016 SID