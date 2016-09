Manchester. "Wenn der Trainer glaubt, ich bin bereit, dann bin ich da", sagte der frühere Dortmunder Gündogan, der wegen einer Knieverletzung seit Monaten kein Spiel absolviert hat. Seinen Fitnesszustand bezifferte Gündogan auf der Webseite des Klubs auf "90 bis 95 Prozent".

Auch Trainer Pep Guardiola bezeichnete die physische Verfassung des 25-Jährigen als "viel besser", Sané sei sogar "topfit". Der Ex-Schalker könnte nach seinem Wechsel für 50 Millionen Euro den Argentinier Sergio Aguero in der Startelf ersetzen. "Ich fühle mich gut und bin bereit", sagte der 20-Jährige: "Ich habe gut trainiert, meinem Oberschenkel geht es gut. Es wird ein großartiges Spiel, und ich hoffe, dass ich eine Rolle spielen kann."

Gündogans Debüt könnte sich allerdings auch noch verzögern, da nach der langen Ausfallzeit kein unnötiges Risiko eingegangen werden soll. "Ich komme in Form, ich habe jetzt zwei, drei Wochen voll mit der Mannschaft trainiert", sagte Gündogan, und schob nach: "Nach drei Monaten Rehabilitation brauche ich ein bisschen Geduld, und ich muss mir die Zeit auch lassen. Aber ich fühle mich jeden Tag besser und werde bald bereit sein."

Bei ManUnited könnte der Ex-Dortmunder Henrich Mchitarjan trotz muskulärer Probleme im Oberschenkel in der Mannschaft stehen. "Ich sage nicht, dass er 90 Minuten spielen kann", berichtete Coach José Mourinho am Freitag, "aber er ist in der Lage, uns zu helfen." Mchitarjan war angeschlagen von den jüngsten Länderspielen mit Armenien nach Manchester zurückgekehrt.

