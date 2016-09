Die Veranstalter der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gehen bei der Unterbringung der Fans aus aller Welt neue Wege. Wie die Organisatoren am Dienstag bestätigten, ist im Süden des Landes ein "Fan-Village" mit Beduinenzelten geplant, in dem rund 2000 Fans während des Turniers residieren sollen.