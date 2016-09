Frankfurt/Main. "

Den früheren WM-Organisationschef Franz Beckenbauer nimmt der Jurist allerdings in Schutz. "Ich bin sicher, dass er sich zu diesem Thema äußern wird, sobald er nach seiner schweren Herzoperation dazu in der Lage ist", sagte Rauball. Auspacken müssten hingegen auch die Verantwortlichen des Weltverbandes FIFA. "Sie war ja offensichtlich involviert in die Zahlungsströme", betonte der Jurist.

In der Diskussion über die Aufstockung der WM von 32 auf 40 Mannschaften werde Rauball FIFA-Präsident Gianni Infantino "zeitnah" kontaktieren. "Der Deutsche Fußball-Bund und die Bundesliga halten eine Ausweitung dieser Wettbewerbe auf Kosten der Spieler, Klubs und Fans für falsch", sagte er: "Wir werden sicherlich darüber sprechen."

Die Befürchtungen vor einer privat finanzierten Superliga mit Europas Top-Klubs wischte Rauball indes vom Tisch: "Nach meinen Informationen ist eine Super- oder Weltliga als 'closed circle' derzeit kein Thema", sagte der Vereins-Präsident von Borussia Dortmund.

