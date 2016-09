Kopenhagen. Gegen Armenien siegte das Team von Trainer Age Hareide am Sonntag in Kopenhagen mit 1:0 (1:0). Christian Eriksen (17.) von Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League erzielte das Siegtor für die Skandinavier und vergab mit einem verschossenen Elfmeter (72.) gar die Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden.

Im nächsten Spiel treffen die Dänen in der Gruppe E nun am 8. Oktober auf Polen, den wohl schwierigsten Gruppengegner mit Bundesliga-Torschützenkönig Robert Lewandowski (Bayern München). Weitere Kontrahenten der dänischen Auswahl sind Rumänien um den ehemaligen Bundesligatrainer Christoph Daum, Montenegro und Kasachstan. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich sicher für die Endrunde in Russland, die acht besten Zweiten spielen in einer Play-off-Runde vier weitere Teilnehmer aus.

