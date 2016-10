Die englische Fußball-Nationalmannschaft kam ohne Kapitän Wayne Rooney in der Startelf nicht über ein torloses Remis in Slowenien hinaus. Die Three Lions machten in Ljubljana unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Deniz Aytekin (Oberasbach) trotz des 0:0 einen weiteren kleinen Schritt zur WM 2018 in Russland und führen die Gruppe F mit sieben Punkten vor Litauen und Slowenien (jeweils fünf) an.