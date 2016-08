Jacksonville. Vincent und die Grenadinen (2. September) und Trinidad und Tobago (6. September). John Anthony Brooks (Hertha BSC), Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach), Christian Pulisic (Borussia Dortmund) und Bobby Wood (Hamburger SV) stehen - wie bei der Copa América im Juni - im 26-köpfigen Kader und sollen nun helfen, in beiden Spielen die finale WM-Qualifikationsrunde zu erreichen.

Mit sieben Punkten belegt die US-Auswahl Platz zwei in der Gruppe C hinter Trinidad und Tobago (zehn Punkte). Dritter ist Guatemala mit sechs Zählern. St. Vincent und die Grenadinen sind punktlos Gruppenletzter. Nur die ersten beiden Teams jeder der drei Vierergruppen ziehen in die finale Qualifikationsrunde ein, in der sechs Mannschaften drei Startplätze und einen Play-off-Teilnehmer für die WM ausspielen.

