Bayern Münchens Torjäger Robert Lewandowski hat die polnische Fußball-Nationalmannschaft zum ersten Sieg in der WM-Qualifikation geschossen. Beim 3:2 (2:0)-Sieg in Warschau gegen Dänemark traf der polnische Kapitän am Samstag dreifach (20./36., Foulelfmeter/48.).