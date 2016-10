Bundestrainer Joachim Löw setzt auch im zweiten WM-Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg gegen Tschechien auf neun Weltmeister. Dennoch gibt es im Vergleich zum erfolgreichen Start in Oslo gegen Norwegen (3:0) eine Veränderung in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft: Rückkehrer Jerome Boateng ersetzt im Abwehrzentrum Benedikt Höwedes.