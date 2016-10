EM-HalbfinalistWales und Österreich kommen in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland nicht in Tritt. Gegen Außenseiter Georgien mussten sich die Briten um Superstar Gareth Bale mit einem schmeichelhaften 1:1 (1:0) begnügen, während Österreich mit acht Deutschland-Legionären in der Startelf mit 2:3 (1:2) in Serbien verlor.